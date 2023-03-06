تحت التحديث.. 24 ساعة من ملاحقة سجناء “القاعدة”

22:00 – الاثنين (06 مارس 2023)

مرت 24 ساعة على فرار أربعة سجناء ينتمون لتنظيم “القاعدة” من السجن المدني بنواكشوط، وما تزالُ العملية الأمنية لملاحقتهم مستمرة، وسط تعتيم إعلامي وحذر شديدين.

وخلال هذه الأربع والعشرين ساعة جرى الاستماع لعدد من الشهود وتوقيف بعض الأشخاص، وجرت مداهمات متفرقة في بعض مناطق العاصمة.

كما استمر قطع خدمة الانترنت عبر الهاتف المحمول على عموم التراب الموريتاني، وتشديد الإجراءات الأمنية عند المعابر الحدودية.

وتشارك في العملية الأمنية تشكيلات مختلفة من الشرطة والدرك والحرس، بالإضافة إلى وحدة عسكرية مختصة في مكافحة الإرهاب.

21:10 – الاثنين (06 مارس 2023)

تقدمت السفارة الأمريكية في نواكشوط بالتعزية إلى الشعب الموريتاني بعد “استشهاد” اثنين من أفراد الحرس الوطني، خلال فرار سجناء من تنظيم القاعدة كانوا في السجن المدني.

19:32 – الاثنين (06 مارس 2023)

الجيش الموريتاني يعلن عبر صفحته على الفيسبوك، أن وزير الدفاع حنن ولد سيدي، استقبل اليوم في مكتبه وفدا من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

19:15 – الاثنين (06 مارس 2023)

تشكيلات مختلفة من الأمن الموريتاني تتحركُ في مقاطعة دار النعيم، شمال شرقي العاصمة نواكشوط، من بينها وحدة مختصة في مكافحة الإرهاب.

وشوهدت الوحدات الأمنية وهي تستعد لمداهمة أحد المنازل في حي “دار السلام” الشعبي.

ولم تكشف بعد أي تفاصيل حول المداهمة.

18:30 – الاثنين (06 مارس 2023)

هدوء تام وحياة طبيعية في جميع أنحاء العاصمة الموريتانية نواكشوط، مع استمرار تعليق خدمة الانترنت عبر الجوال، في إطار ملاحقة أربعة سجناء مدانين بـ “الإرهاب”، فروا من السجن المدني بنواكشوط مساء أمس الأحد.

وتجول صحفي من “صحراء ميديا” في عدة أحياء من العاصمة، وخاصة في مقاطعة “دار النعيم” حيث جرت ملاحقة السجناء الفارين ليل الأحد/الاثنين.

وقال الصحفي إن الحياة كانت طبيعية في هذه الأحياء.

16:34 – الاثنين (06 مارس 2023)

وزارة الداخلية تعلنُ أن الوزير محمد أحمد ولد محمد الأمين استقبل السفير التركي في موريتانيا عاكف منفشىه، وتباحث معه حول علاقات التعاون القائم بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره.

16:17 – الاثنين (06 مارس 2023)

شددت السلطات الموريتانية الإجراءات الأمنية عند المعابر الحدودية، خصوصا على الحدود مع السنغال، بعد ساعات من فرار سجناء مدانين بالإرهاب من السجن المدني بنواكشوط.

وشملت الإجراءات معبري روصو ودياما، في ولاية اترارزة جنوبي البلاد.

وقال مراسل “صحراء ميديا” في الولاية إن معبر روصو شهد انتشارا كثيفا لعناصر الدرك الوطني، مع تفتيش أمني دقيق لكل المسافرين.

16:15 – الاثنين (06 مارس 2023)

أقيمت بعد ظهر اليوم الثلاثاء في جامع «ابن عباس» بنواكشوط، صلاة الجنازة على روح حرسيين لقيا مصرعهماخلال عملية فرار سجناء سلفيين من السجن المركزي في نواكشوط.

وأم المصلين الإمام أحمد ولد حبيب الرحمن وحضرها وزراء العدل والدفاع الوطني والداخلية واللامركزية والشؤونالإسلامية والتعليم الأصلي و واليا نواكشوط الغربية والجنوبية وعدد من القادة العسكريين والأمنيين وجمع غفيرمن المصلين.

12:20 – الاثنين (06 مارس 2023)

ارتفاع حصيلة الهجوم على السجن المدني بنواكشوط إلى ثلاثة مصابين من عناصر الحرس الوطني، حسب ما ظهر في مقطع فيديو نشرته الوكالة المرويتانية للأنباء (رسمية).

وظهر في الفيديو وفد حكومي وأمني يزور المصابين الثلاثة.

11:25 – الاثنين (06 مارس 2023)

وفد حكومي وأمني يزور عناصر الحرس الوطني الذين أصيبوا خلال مواجهة مع سجناء مدانين بالإرهاب، فروا من السجن المدني مساء أمس الأحد.

وقالت مصادر “صحراء ميديا” إن الوفد ضم كلًا من وزير العدل محمد محمود ولد بيه، ووزير الدفاع حنن ولد سيدي، ووزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين.

كما ضم الوفد قائد الأركان العامة للجيوش مختار بله شعبان وقائد أركان الحرس الوطني الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين “برور”.

وخلال الزيارة تقدم الوفد بالشكر إلى المصابين على “شجاعتهم وتصديهم للإرهابيين”.

10:59 – الاثنين (06 مارس 2023)

اضطراب في خدمة الانترنت الخلوي المحمول، في مناطق من العاصمة نواكشوط.

وقال صحفي من “صحراء ميديا” في تفرغ زينه إنه فقد الاتصال بالانترنت عبر هاتفه المحمول، فيما بقي قادرا على الاتصال من الانترنت المنزلي.

وأضاف صحفي آخر موجود في وسط العاصمة إنه لاحظ اضطرابا في خدمة الانترنت الخلوي.

10:47 – الاثنين (06 مارس 2023)

القنصلية الأمريكية، الواقعة في مباني السفارة بنواكشوط، تعملُ بشكل طبيعي، وأمامها طابور من عدة أشخاص.

فيما تبدو حركة السير طبيعية في محيط السفارة.

10:06 – الاثنين (06 مارس 2023)

وزارة الداخلية تحدد موعد الصلاة على جثماني الحرسيين الذين استشهدا خلال عملية فرار مدانين بالإرهاب من السجن المدني بنواكشوط، ليل الأحد/الاثنين.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على الفيسبوك: “الصلاة على الحرسيين فقيدي الوطن، اللذين استشهدا مساء أمس إثر العملية الإرهابية، ستكون ظهر اليوم على تمام الساعة الثانية والنصف بجامع ابن عباس”.

09:13 – الاثنين (06 مارس 2023)

السفارة الفرنسية تُغلق ثانوية “تيودور مونو” التابعة لها، وذلك إلى إشعار آخر، بسبب فرار سجناء مدانين بالإرهاب.

وجرى تعزيز الإجراءات الأمنية في محيط السفارة الفرنسية بنواكشوط.

08:31 – الاثنين (06 مارس 2023)

السفارة الأمريكية تطلب من موظفيها توخي الحذر، والحد من تحركهم في مدينة نواكشوط، بسبب العملية العسكرية التي تقوم بها السلطات الموريتانية لملاحقة أربعة سجناء مدانين بالإرهاب.

الاثنين (06 مارس 2023)

تواصل وحدات أمنية موريتانية، من بينها وحدة مختصة في مكافحة الإرهاب، عملية عسكرية خاصة لإلقاء القبض على أربعة أشخاص مدانين بالإرهاب، فروا ليل الأحد/الاثنين من السجن المدني بنواكشوط، وقتلوا اثنين من عناصر حرسه.

وقالت مصادر خاصة لـ “صحراء ميديا” إن العملية العسكرية متقدمة جدًا، ويتوقع أن تفضي إلى نتيجة في غضون ساعات.

وبدأت هذه العملية العسكرية خلال اجتماع عقدته قيادات أمنية رفيعة المستوى، وترأسه وزير الدفاع حنن ولد سيدي وحضره وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين.

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