بعد قطر.. ولد الغزواني يزور دولة الإمارات

بدأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الأحد، زيارة صداقة وعمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن جولة خليجية قادته إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) إن ولد الغزواني استقبل في مطار أبوظبي الدولي، من طرف خليفه شاهين المرر، وزير الدولة للشؤون الخارجية.

كما حضر الاستقبال سفير موريتانيا في الإمارات محمد أحمد سالم ولد محمد راره.

ويرافق ولد الغزواني وفد ضم وزير الاقتصاد عثمان كان، ووزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح، بالإضافة إلى مدير ديوان الرئيس إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وعدد من موظفي رئاسة الجمهورية.

وضم الوفد الرئاسي أيضًا مجموعة من رجال الأعمال الموريتانيين، يقودهم رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد.

وسبق أن زار ولد الغزواني دولة الإمارات العربية المتحدة عدة مرات منذ انتخابه عام 2019، فيما وصل مستوى التعاون بين البلدين إلى مستوى كبير خلال حكمه.

من جهة أخرى، زار الرئيس الموريتاني الدوحة، خلال اليومين الماضيين، وذلك للمرة الأولى منذ أن استأنفت العلاقات بين البلدين قبل عامين.

وكانت موريتانيا قد قطعت علاقاتها مع دولة قطر خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وهو القرار الذي راجعه ولد الغزواني بعد انتخابه رئيسا للبلاد.

وخلال وجوده في قطر، شارك ولد الغزواني في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالدول الأقل نموا.

وفي خطاب أمام المؤتمر قال ولد الغزواني إن “موريتانيا جعلت من مكافحة الفقر والهشاشة والإقصاء، محور استراتيجيتها التنموية”.

وأوضح ولد الغزواني أن موريتانيا “قامت ببناء شبكة أمان اجتماعي واسعة، وعملت من خلال إصلاحات هيكلية، على بناء اقتصاد متنوع، أقوى صمودا، وأقدر على خلق فرص العمل وإنتاج القيمة المضافة، مع الحرص على تعزيز الحكامة في المجال الاقتصادي والمالي والنقدي”.