بعد قطر والإمارات.. ولد الغزواني يصل إلى المدينة المنورة

وصل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الاثنين، إلى المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، ضمن جولة خليجية سبق أ، قادته إلى دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في استقبال ولد الغزواني في مطار المدينة المنورة، الأمير سعود بن خالد الفيصل، وفق ما نقلت الوكالة السعودية للأنباء.

ويحل ولد الغزواني بالمدينة المنورة قادمًا من مدين أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات، حيث أجرى صباح اليوم مباحثات رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وسبق أن زار ولد الغزواني دولة قطر حيث شارك في الدورة الخامسة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالدول الأقل نموا، والذي احتضنته مدينة الدوحة.