بعد جولة خليجية.. غزواني يعود إلى نواكشوط

عاد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، فجر اليوم الثلاثاء إلى العاصمة نواكشوط بعد جولة خليجية قادته إلى ثلاث دول.

وكانت العاصمة القطرية الدوحة أولى محطات زيارة الرئيس الموريتاني، إذ وصل إليها يوم السبت الماضي للمشاركة في القمة الخامسة للأمم المتحدة حول الدول الأقل نموا.

وكانت تلك الزيارة هي الأولى لولد الشيخ الغزواني للإمارة الخليجية منذ استلامه مقاليد السلطة في شهر سبتمبر عام 2019، والأولى منذ استئناف العلاقات بين البلدين في شهر مارس 2021، بعد قطيعة ديبلوماسية دامت أربع سنوات.

أما المحطة الثانية من الزيارة فكانت العاصمة الامارتية أبو ظبي، فقد زارها يوم الأحد في إطار «زيارة صداقة وعمل».

وعقد أمس الاثنين مباحثات في مقر إقامته بأبو ظبي، برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتطرقت المباحثات إلى «تعزيز علاقات الأخوة والتعاون الثنائية المتميزة وإلى تطوير آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين».

وحضر اللقاء وفد إمارتي ضم كلا من؛ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد ال نهيان، و الشيخ محمد بن حمد ال نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة الإمارات، وعلي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، و انورقرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، والشيخ شخبوط بن نهيان ال نهيان، وزير دولة للشؤون الخارجية.

ثالث المحطات كانت الممكلة العربية السعودية، فقد وصل إلى المدينة المنورة مساء أمس الاثنين لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه.