بث مباشر.. فرار سلفيين من السجن المدني بنواكشوط (قيد التحديث)

02:36 – الاثنين (06 مارس 2023)

قائد أركان الحرس الوطني الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين “برور” في زيارة لأحد أفراد الحرس المصابين خلال فرار السجناء السلفيين.

01:53 – الاثنين (06 مارس 2023)

انعقد اجتماع أمني رفيع المستوى، في العاصمة نواكشوط، منذ الدقائق الأولى لمتابعة تطورات فرار السجناء السلفيين، وفق ما أكدت مصادر خاصة لـ “صحراء ميديا”.

وقالت هذه المصادر إن الاجتماع ما يزال مستمرًا، تشارك فيه قيادات أمنية بالإضافة إلى وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين.

01:31 – الاثنين (06 مارس 2023)

فتح شارع جمال عبد الناصر من قبالة السجن المدني، وتحييد متاريس نقطة تابعة للتجمع العام لأمن الطرق، وفق ما أكد موفد “صحراء ميديا”.

وقال الموفد إن الحركة منسابة وطبيعية على طول الشارع، مع وجود آليات عسكرية مدرعة عند بوابة السجن المدني.

وأضاف أن وحدات من الشرطة تتمركز على طول الشارع، وتجري عمليات تفتيش للسيارات المارة.

01:13 – الاثنين (06 مارس 2023)

نشر صور للسجناء السلفيين الأربعة الفارين من السجن المدني:

01:00 – الاثنين (06 مارس 2023)

وحدات أمنية تداهم حيا في مقاطعة دار النعيم، غير بعيد من ساحة المطار القديم، وفق ما أكد مراسل “صحراء ميديا”.

وقال المراسل إن وحدات من مختلف التشكيلات الأمنية تجمهرت في الساحة، ومنعت المواطنين من الاقتراب من المنطقة.

وأضاف أن سيارات الأمن كانت تتحرك بسرعة دون أن تشعل الأنوار.

00:40 – الاثنين (06 مارس 2023)

أعلنت وزارة الداخلية أنه يجري تعقب “إرهابيين اعتدوا على العناصر المكلفة بحراسة السجن المركزي بنواكشوط”.

وجاء في بيان صادر عن الداخلية، نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، أنه “في حدود الساعة التاسعة مساء اليوم الموافق 05 مارس 2023، تمكن أربعة إرهابيين من الفرار من السجن المركزي بنواكشوط، بعد أن اعتدوا على العناصر المكلفة بالحراسة”.

وأضاف البيان أن الفرار “أدى إلى تبادل لإطلاق النار استشهد خلاله اثنان من أفراد الحرس الوطني، تغمدهما الله بواسع رحمته، فيما أصيب اثنان بجروح خفيفة شفاهما الله”.

وأوضح البيان أن الحرس الوطني “أحكم سيطرته على السجن وبدأت على الفور إجراءات تعقب الفارين بغية القبض عليهم في أقرب الآجال”.

وطلبت الوزارة من المواطنين “الإبلاغ عن أي معلومات يمكن أن تساعد في عملية القبض على الفارين وذلك على الأرقام التالية: 102 و 116و 117 و120”.

00:15 – الاثنين (06 مارس 2023)

“صحراء ميديا” ترصد الأجواء قرب السجن المدني.

00:10 – الاثنين (06 مارس 2023)

موفد “صحراء ميديا” يتجول في مقاطعة دار النعيم، ويتحدث عن هدوء تام في الشوارع، بعد ساعة من رصد السجناء الفارين في المقاطعة، وملاحقتهم من طرف الأمن.

00:10 – الاثنين (06 مارس 2023)

حصلت “صحراء ميديا” على هويات السجناء الفارين من السجن المدني، وهم على النحو التالي:

اشبيه محمد الرسول، مدان بحمل السلاح ضد موريتانيا وارتكاب اعتداءات بغرض القتل، وحكم عليه بالإعدام.

الشيخ السالك، مدان بالخيانة العظمى وحمل السلاح، وحكم عليه بالإعدام.

محمد محمود محمد يسلم، مدان بمحاولة الانتساب إلى تجمع بهدف ارتكاب جرائم إرهابية، حكم عليه بالسجن عشر سنوات، ويوجد في السجن منذ 2020.

أبو بكر الصديق عبد الكريم، مجان بمحاولة إنشاء تجمع بهدف ارتكاب جرائم إرهابية وتلقي تدريبات في الخارج، وحكم عليه بالسجن سبع سنوات، وموجود في السجن منذ 2021.

23:49 – الأحد (05 مارس 2023)

مصدر مطلع يؤكد لـ “صحراء ميديا” أن أربعة سجناء فروا من السجن المدني، بعد إطلاق النار على حرس السجن، ما أسفر عن مقتل اثنين من عناصر الحرس.

23:40 – الأحد (05 مارس 2023)

مراسل “صحراء ميديا” في دار النعيم يتحدث عن انتشار أمني كثيف عند ملتقيات الطرق في المقاطعة، وخاصة لسيارات الشرطة والدرك.

وأضاف أن السيارات في حالة تأهب واستعداد.

وأشار إلى أنه رغم ذلك تبدو حركة السير طبيعية، مع تجمهر بعض المواطنين عند ملتقيات الطرق.

23:20 – الأحد (05 مارس 2023)

موفد “صحراء ميديا” إلى وسط نواكشوط يؤكد أن الوضع طبيعي في ساحة الحرية وفي محيط القصر الرئاسي.

23:05 – الأحد (05 مارس 2023)

مراسل “صحراء ميديا” يؤكد إغلاق منطقة في مقاطعة دار النعيم من طرف الدرك الوطني، إثر ملاحقة سجناء سلفيين فارين تعطلت سيارتهم قرب ملتقى طرق المقاومة.

وقال المراسل إن شهود عيان أكدوا له مشاهدة شخصين يفران من السيارة فور تعطلها.

22:53 – الأحد (05 مارس 2023)

موفد “صحراء ميديا” في محيط مبنى الوزارة الأولى، يتحدث عن سيارات إسعاف تدخل إلى السجن المدني وتغادر نحو المستشفى.

22:35 – الأحد (05 مارس 2023)

بدأت تظهرُ معطيات أولية حول السجين السلفي الفار، حين كتب الصحفي عبد الله ولد أشفاغ المختار أنه الشيخ ولد السالك.

ويتعلق الأمر بسجين سلفي سبق أن فر من السجن عام 2016، واعتقل في دولة غينيا بعد أيام من فراره.

22:31 – الأحد (05 مارس 2023)

قال موفد “صحراء ميديا” إلى المنطقة القريبة من السجن المدني إن “شارع جمال عبد الناصر مغلق عند منعطف نادي الضباط، كما أغلق الطريق المؤدي إلى السجن المدني، وهنالك أفراد من أمن الطرق، وضعوا متاريس على طول الطريق”.

وأشار الموفد إلى أن “الأمور طبيعية الآن أمام مبنى الإذاعة والبنك المركزي، وحركة السير عادية، فيما هنالك أشخاص يمارسون الرياضة في ساحة الحرية”.

22:26 – الأحد (05 مارس 2023)

صورة من الشارع المار أمام السجن المدني بنواكشوط، وأفراد من أمن الطرق يغلقونه

22:09 – الأحد (05 مارس 2023)

قالت مصادر خاصة لـ “صحراء ميديا” إن الوضع في السجن المدني “خطير”، مشيرة إلى أن التمرد بدأ منذ ساعات، أي في حدود الساعة السادسة مساء، واستخدمت فيه أسلحة نارية.

وأضافت نفس المصادر أن الحرس الرئاسي تدخل وسيطر على الوضع، فيما أغلقت وحدات من أمن الطرق الشوارع المؤدية إلى السجن المدني.

من جهة أخرى قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق القريبة من السجن.

22:07 – الأحد (05 مارس 2023)

موفد “صحراء ميديا”: حديث عن تمرد داخل السجن المدني، استخدمت فيه أسلحة نارية، وأسفر عن فرار بعض السجناء.

ولم تؤكد هذه المعلومات من مصدر رسمي.

الأحد (05 مارس 2023)

انتشرت آليات عسكرية ووحدات من الأمن في قلب العاصمة نواكشوط، ليل الأحد/الاثنين، وأغلقت عددا من الشوارع المؤدية إلى السجن المدني، حيث يقبع عدد من السجناء السلفيين منذ أكثر من عشر سنوات.