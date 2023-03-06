الأمن يلاحق مدانين بالإرهاب فروا من السجن (قيد التحديث)

10:59 – الاثنين (06 مارس 2023)

اضطراب في خدمة الانترنت الخلوي المحمول، في مناطق من العاصمة نواكشوط.

وقال صحفي من “صحراء ميديا” في تفرغ زينه إنه فقد الاتصال بالانترنت عبر هاتفه المحمول، فيما بقي قادرا على الاتصال من الانترنت المنزلي.

وأضاف صحفي آخر موجود في وسط العاصمة إنه لاحظ اضطرابا في خدمة الانترنت الخلوي.

10:47 – الاثنين (06 مارس 2023)

القنصلية الأمريكية، الواقعة في مباني السفارة بنواكشوط، تعملُ بشكل طبيعي، وأمامها طابور من عدة أشخاص.

فيما تبدو حركة السير طبيعية في محيط السفارة.

10:06 – الاثنين (06 مارس 2023)

وزارة الداخلية تحدد موعد الصلاة على جثماني الحرسيين الذين استشهدا خلال عملية فرار مدانين بالإرهاب من السجن المدني بنواكشوط، ليل الأحد/الاثنين.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على الفيسبوك: “الصلاة على الحرسيين فقيدي الوطن، اللذين استشهدا مساء أمس إثر العملية الإرهابية، ستكون ظهر اليوم على تمام الساعة الثانية والنصف بجامع ابن عباس”.

09:13 – الاثنين (06 مارس 2023)

السفارة الفرنسية تُغلق ثانوية “تيودور مونو” التابعة لها، وذلك إلى إشعار آخر، بسبب فرار سجناء مدانين بالإرهاب.

وجرى تعزيز الإجراءات الأمنية في محيط السفارة الفرنسية بنواكشوط.

08:31 – الاثنين (06 مارس 2023)

السفارة الأمريكية تطلب من موظفيها توخي الحذر، والحد من تحركهم في مدينة نواكشوط، بسبب العملية العسكرية التي تقوم بها السلطات الموريتانية لملاحقة أربعة سجناء مدانين بالإرهاب.

الاثنين (06 مارس 2023)

تواصل وحدات أمنية موريتانية، من بينها وحدة مختصة في مكافحة الإرهاب، عملية عسكرية خاصة لإلقاء القبض على أربعة أشخاص مدانين بالإرهاب، فروا ليل الأحد/الاثنين من السجن المدني بنواكشوط، وقتلوا اثنين من عناصر حرسه.

وقالت مصادر خاصة لـ “صحراء ميديا” إن العملية العسكرية متقدمة جدًا، ويتوقع أن تفضي إلى نتيجة في غضون ساعات.

وبدأت هذه العملية العسكرية خلال اجتماع عقدته قيادات أمنية رفيعة المستوى، وترأسه وزير الدفاع حنن ولد سيدي وحضره وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين.