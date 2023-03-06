انطلاق مؤتمر لنقاش مستقبل النقل الجوي في موريتانيا

انطلقت اليوم الاثنين في موريتانيا أعمال مؤتمر منظم من طرف وزارة التجهيز والنقل بالتعاون مع شركة “آفروبورت” تحت عنوان “مستقبل النقل الجوي في موريتانيا”.

وتهدف أعمال المؤتمر، الذي يدوم يومين، إلى جمع المسؤولين الحكوميين وهيئات تنظيم الطيران المدني والمختصين في الصناعة لمناقشة مستقبل النقل الجوي.

وشهد المؤتمر توقيع عدة مذكرات تفاهم مع الشركاء في ‏المجال، كما سيشهد ندوات وجلسات نقاش، تتطرق لمجموعة واسعة من المواضيع المرتبطة بصناعة الطيران.

وأكد وزير التجهيز والنقل الناطق باسم الحكومة الموريتانية الناني ولد أشروقه في كلمة له بالمناسبة أن تنظيم هذا المؤتمر الهام يأتي في وقت يستعيد فيه قطاع النقل الجوي العالمي جزءا كبيرا من نشاطاته التي نالت منها جائحة كوفيد-19 خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وأضاف أن قطاع النقل الجوي شهد تطورات مذهلة على كافة المستويات سواء فيما يتعلق بتنمية البنية التحتية للمطارات والأساليب اللوجستية وتكنولوجيا الطيران والملاحة الجوية، وفق تعبيره.

وبدوره أوضح الرئيس التنفيذي لـ”ترمنال هولدينچس” المالكة لشركة “آفروبورت” أحمد الهدابي، أهمية النقل الجوي وما يترتب عليه من رفع المستوى الاقتصادي، مشيرا إلى أنه شهد تطورا كبيرا رغم التحديات التي يواجهها.

ونبه الهدابي إلى ضرورة تكاتف الجهود لتذليل تلك العقبات، مثمنا دور القطاع الوصي الذي ما فتئ يقدمه من أجل الرفع من مستوى النقل الجوي.

وأضاف أن صناعة الطيران تشهد تحولات وتطورات متسارعة، وسيكون المؤتمر فرصة لاستكشاف أحدث التطورات والتحديات والفرص التي تشكل مستقبل النقل الجوي وتضع موريتانيا في قلب التنمية المستدامة.

وتسعى شركة «أفروبورت موريتانيا» من خلال المؤتمر الجمع بين أصحاب الاختصاص في هيئات الطيران (و منها المنظمة العالمية للطيران المدني و الاتحاد الدولي للنقل الجوي و المجلس العالمي للمطارات بإفريقيا و اللجنة الافريقية للطيران المدني) و المؤسسات ذات الصلة مما يشكل فرصة لتبادل الخبرات والآراء في مجال النقل الجوي.

و قامت «أفروبورت موريتانيا»بالإعلان عن انطلاق شركة جي بورتس للمناولة الأرضية التي سترتقي بالخدمات المقدمة لشركات الطيران و المسافرين لأعلى مستوى من الجودة، وفق بيان للشركة.

وقالت الشركة إنها تحرص على توقيع العديد من مذكرات التفاهم والإتفاقيات خلال المؤتمر بين الأطراف الفاعلة في القطاع.

وستتضمن فعاليات المؤتمر مجموعة من المداخلات والنقاشات الجماعية التي تتطرق للمواضيع المتعلقة بقطاع الطيران مثل : تطوير شبكات الخطوط الأفريقية، الطيران المستدام، مستقبل القوى العاملة في مجال الطيران في أفريقيا، استخدام التكنولوجيا الذكية و جودة الخدمات، أمن و سلامة الطيران المدني و دور المرأة الموريتانية في تطوير القطاع.