الإمارات.. مباحثات بين ولد الغزواني ومحمد بن زايد

التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الاثنين في مقر إقامته بأبو ظبي، برئيس دولة الإمارات العربيةالمتحدة، الأمير محمد بن زايد آل نهيان.

وتطرقت المباحثات بين الجانبين إلى «تعزيز علاقات الأخوة والتعاون الثنائية المتميزة وإلى تطوير آفاق التعاون بين البلدينالشقيقين».

وحضر اللقاء وفد إمارتي ضم كلا من؛ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد ال نهيان، و الشيخ محمد بن حمد ال نهيان، مستشارالشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة الإمارات، وعلي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، و انورقرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، والشيخ شخبوط بن نهيان ال نهيان، وزير دولة للشؤون الخارجية.

وضم اللقاء من الجانب الموريتاني؛ كان عصمان، وزير الشؤون الإقتصادية والقطاعات الإنتاجية، وعبد السلام ولد محمدصالح، وزير المعادن والطاقة، وإسماعيل ولد الشيح أحمد، مدير ديوان رئيس الجمهورية، وسفير موريتانيا في الإمارات محمدولد محمد رارة.

وكان ولد الشيخ الغزواني، قد بدأ الأحد، زيارة صداقة وعمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن جولة خليجية قادته إلىالعاصمة القطرية الدوحة.